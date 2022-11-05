У Вінниці судитимуть жінку, яка хотіла збагатитися на гуманітарній допомозі під час воєнного стану

Прокурором Вінницької окружної прокуратури передано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням мешканки м. Вінниці у вчиненні протиправних дій спрямованих на продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Слідством установлено, що на початку червня 2022 року для однієї з громадських організацій Вінниччини з-за кордону доставлена гуманітарна допомога у вигляді ліків та медичних засобів.

Зазначена гуманітарна допомога, зокрема кровоспинні турнікети, до її отримувача не надійшла, а зберігалася за місцем роботи обвинуваченої. У подальшому, маючи корисливий мотив, достовірно знаючи, що зазначені товари є гуманітарною допомогою (джгути-турнікети кровоспинні тактичні нейлонові з пластиковою фурнітурою), розмістила оголошення про їх продаж на сайті «OLX», а також запропонувала одному із покупців придбати їх на загальну суму у понад 600 тисяч гривень.

У ході санкціонованих обшуків за місцем роботи жінки товари гуманітарної допомоги вилучені, що позбавило останню можливості їх реалізувати.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури