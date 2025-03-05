У Вінниці судитимуть злодія, який у новорічну ніч викрав із будинку понад півтора мільйона гривень

Нагадаємо, розшукали та затримали фігуранта 7 січня у Хмільницькому районі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23-річний обвинувачений пошкодив вікно, проник до будинку вінничанки, де в одній із кімнат викрав грошові кошти та втік. Аби уникнути відповідальності зловмисник позбувся речей, у яких перебував під час вчинення злочину. У ході оперативних-розшукових заходів правоохоронці ідентифікували причетного до крадіжки жителя Хмільницького району та затримали його. Поліцейські знайшли у ставку викинуті зловмисником речі за кілометр від місця вчинення правопорушення.

Відомо, що обвинувачений в лютому минулого року звільнився з місць позбавлення волі. Частину викрадених з будинку грошей жінки зловмисник встиг витратити.

Слідчі відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області