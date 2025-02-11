У Вінниці трьох чоловіків затримали за вимагання грошей у сина військового

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє вінничан віком 25, 26 та 29 років створили штучні умови про нібито існування у 19-річного потерпілого, батько якого наразі боронить України на фронті, безпідставної заборгованості у 3 000 доларів США. Гроші вимагали кілька місяців, били та погрожували.

По допомогу хлопець звернувся в поліцію. Далі заявник діяв під контролем правоохоронців та домовився віддати фігурантам частину коштів – 500 доларів США. Зловмисники наказали залишити «борг» у кафе. Щойно підозрювані прийшли забирати гроші, усі троє були затримані у процесуальному порядку.

Під час обшуку у 28-річного затриманого вилучили 7 зіп-пакетів з кристалічною речовиною, ззовні схожою на амфетамін. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України. Слідчі провели 6 невідкладних обшуків за адресами мешкання правопорушників та автомобілях. Речові докази та три авто, два Volkswagen та Nissan, вилучено.

За процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального Кодексу України (Вимагання, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 240 000 гривень.

Документування протиправної діяльності групи здійснювали слідчі Вінницького райуправління за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та УСБУ у Вінницькій області за силової підтримки спецпризначенців РПОП.

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції у Вінницькій області