У Вінниці троє чоловіків увірвались до офісу та побили чотирьох працівників

23 вересня у Вінниці поліцейські Відділу поліції № 2 Вінницького райуправління встановили трьох зловмисників, які забігли до офісу і побили чотирьох працівників. Двом учасникам бійки повідомлено про підозру, місце знаходження третього встановлюється.

До поліції звернулось троє вінничан з повідомленням про вчинення відносно них злочину групою невідомих. Троє зловмисників забігли на територію офісного приміщення, в якому працює 13 осіб та завдали тілесні ушкодження чотирьом.

За викликом прибула слідчо–оперативна група поліції.

Як розповів начальник Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Андрій Бойцун, в ході першочергових розшукових заходів працівники поліції оперативно встановили осіб, причетних до вчинення злочину.

Ними виявились мешканці Вінниці віком 26 та 29 років і 33-річний житель м. Шаргород.

Двох зловмисників поліцейські затримали: 29-річного за місцем проживання, а 26-річного раніше судимого – поблизу його дому. Третього учасника оголошено у розшук.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років.

Слідчі звернулись з клопотанням до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Наразі поліція встановлює причини та обставини конфлікту.

Відділ комунікації поліції Вінницької області