У Вінниці встановили двох жінок, які розраховувались викраденими банківськими картами

Протягом кількох годин зловмисниці здійснили більше десятка покупок в магазинах та аптеках на загальну суму 21 тисяча гривень. Розшукали причетних до злочину жінок працівники поліції за кілька годин після отримання інформації про подію.

За словами заступника начальника Відділу поліції № 2 Вінницького райуправління поліції Тараса Стаховського, 8 червня до поліції звернулась 53-річна вінничанка і повідомила про крадіжку гаманця з банківськими картами. Також потерпіла розповіла, що за допомогою її викрадених банківських карток здійснювалась оплата за товар в магазинах.

Працівники поліції оперативно встановили місця де здійснювались оплати, отримали зображення осіб, причетних до злочину, та ідентифікували їх.

Жительок обласного центру віком 18 та 21 рік, розшукали поблизу залізничного вокзалу у Вінниці. За цим фактом Відділом поліції № 2 Вінницького районного управління поліції розслідується провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області