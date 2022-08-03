У Вінниці викрили групу засуджених-шахраїв, які ошукали громадян на суму понад 1 000 000 гривень

Члени злочинної оборудки відбувають покарання у Вінницькій виправній колонії за тяжкі та особливо тяжкі злочини. П’ятеро засуджених разом зі спільницею ошукували людей по всій Україні. Зловмисники телефонували до громадян, представляючись співробітниками банку, та отримували конфіденційну інформацію щодо їх банківських карток. У подальшому виводили з рахунків потерпілих усі наявні кошти. Наразі поліцейським відомо близько десяти епізодів злочинної діяльності шахраїв.

Викрили протиправні дії угруповання слідчі слідчого управління спільно з працівниками кіберполіції у Вінницькій області та оперативним відділом виправної колонії за процесуального керівництва прокуратури області.

Правоохоронці протягом кількох місяців документували злочинну діяльність підозрюваних.

За словами заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Едгара Папікяна, злочинна група складалась з п’яти засуджених віком від 28 до 40 років та 33–річної спільниці з Вінниці, яка перебувала на волі та є дружиною одного зі зловмисників.

За випадковими номерами телефонів шахраї телефонували громадянам та представлялись працівниками служби безпеки банківської установи. У ході розмови зловмисники входили в довіру співрозмовника та дізнавались конфіденційну інформацію щодо їх карткових рахунків, зокрема, номери рахунків й коди доступу. Після цього вони переводили гроші потерпілих на рахунок спільниці.

Поліцейські провели обшук за місцем відбування покарання засуджених та вилучили у них мобільні телефони, сім карти, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності.

За силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД поліцейські провели обшук у Вінниці за місцем проживання спільниці підозрюваних, де вилучили блокноти з записами, дві банківські карти та сім мобільних телефонів.

Поліцейські встановили потерпілих з різних регіонів України, які втратили понад мільйон гривень.

Наразі встановлюються інші особи, які постраждали від дій шахраїв.

Слідство розслідує кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). За такий злочин передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

В ході досудового розслідування буде надана остаточна кваліфікація діям членів злочинного угрупування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області