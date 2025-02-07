У Вінниці затримали очільника комунального закладу та двох лікарів, які за хабарі «списували» військових зі служби

Служба безпеки та Національна поліція затримали на хабарі очільника однієї з комунальних установ Вінниці.

За матеріалами справи, посадовець налагодив схему одержання неправомірної вигоди за безпідставне «списання» військових зі служби за станом здоров’я.

Для реалізації оборудки чиновник залучив двох спільників: завідувача ендоскопічного кабінету та лікаря ортопеда-травматолога місцевої медустанови.

Обидва фігуранти оформлювали своїм клієнтам фіктивні медвисновки про непридатність до подальшого проходження служби через тяжкі або невиліковні захворювання.

Далі вони направляли медичні довідки з фейковими діагнозами до місцевої ВЛК для зняття «хворих» з військового обліку.

Вартість таких послуг становила 6,5 тис. американських доларів з однієї особи.

Для пошуку потенційних клієнтів посадовець використовував особисті зв’язки серед військовослужбовців та їхніх родичів.

Військова контррозвідка СБУ та слідчі Нацполіції задокументували його злочини і затримали «на гарячому» у центрі Вінниці, коли він прийшов до кафе забрати частину хабаря.

Одночасно за місцями роботи було затримано двох спільників-лікарів.

Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, комп’ютери і документи із доказами злочинів.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми».

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Служба безпеки України