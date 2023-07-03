У Вінниці затримали раніше судимого за вбивство зловмисника, якого підозрюють у вчиненні ще одного тяжкого злочину

1 липня у Вінниці працівники поліції розшукали та затримали 41-річного зловмисника, який через ревнощі травмував ножем знайомого. Раніше судимий за вчинення умисного вбивства підозрюваний, після злочину втік з місця події й переховувався від поліції у родички.

Повідомлення про злочин поліція отримала близько першої години ночі від працівників лікарні. Каретою швидкої допомоги з місця проживання до медзакладу був госпіталізований 42-річний чоловік з тяжкими ушкодженнями.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що ушкодження потерпілому наніс його знайомий. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. З’ясовуючи стосунки, молодший з них вдарив старшого кілька разів ножем. Після цього потерпілий пішов додому, де йому стало зле і сусіди викликали для нього лікарів.

Зловмисника оперативники затримали цього ж дня в обласному центрі.

Затриманому повідомлено про підозру. Він раніше двічі притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів. Також він провів у в’язниці 14 років за вбивства. Наразі він фігурує у близько 10 злочинах пов’язаних з викраденням майна вінничан.

Загрози життю потерпілого немає.

За фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури, слідчі міської поліції розслідують провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику, який перебуватиме в ізолятор тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу, загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області