у вінниці затримали раніше судиму жінку, яка переховувалась від правоохоронних органів майже три роки

30 листопада у м. Вінниці поліцейські виявили раніше судиму 43-річну уродженку Вінницької області, яка майже три роки переховувалась від правоохоронних органів.

При перевірці особи поліцейські встановили, що жінка розшукується з березня 2020 року Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Київській області за вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Однак, правопорушниця проігнорувала рішення та переховувалась від органів досудового розслідування.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Вінницькій області спільно з працівниками Відділу поліції № 1 Вінницького райуправління поліції затримали втікачку та передали її працівникам Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Київській області.

За даним фактом 43-річній зловмисниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області