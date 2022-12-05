У Вінниці затримали раніше судиму жінку, яка переховувалась від правоохоронних органів майже три роки

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30 листопада у м. Вінниці поліцейські виявили раніше судиму 43-річну уродженку Вінницької області, яка майже три роки переховувалась від правоохоронних органів.

При перевірці особи поліцейські встановили, що жінка розшукується з березня 2020 року Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Київській області за вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Однак, правопорушниця проігнорувала рішення та переховувалась від органів досудового розслідування.

у вінниці затримали раніше судиму жінку, яка переховувалась від правоохоронних органів майже три роки

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Вінницькій області спільно з працівниками Відділу поліції № 1 Вінницького райуправління поліції затримали втікачку та передали її працівникам Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Київській області.

За даним фактом 43-річній зловмисниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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