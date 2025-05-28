У Вінниці затримали трьох осіб, які, погрожуючи вбивством, вимагали гроші у неповнолітнього

Викрили зловмисників, яким від 16 до 21 року, слідчі слідчого управління та оперативники УСР. Кожному фігуранту повідомлено про підозру у вимаганні. Суд обрав їм запобіжні заходи.

За інформацією слідства, фігуранти запропонували 16-річному хлопцеві заробіток, який полягав у транзиті готівки через його банківську карту. Хлопець передав свої банківські дані та почав отримувати повідомлення про зарахування переказів від сторонніх осіб на понад 50 тисяч гривень. Надалі без участі потерпілого почали здійснюватися транзакції, а з рахунку самовільно зникали кошти. Згодом під погрозою вбивства фігуранти почали вимагати у неповнолітнього сплатити 100 000 вигаданого боргу, потім знизили суму до 50 000 гривень.

20 травня слідчі слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань та силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали групу під час отримання визначеної суми.

В ході обшуків у фігурантів вилучено гроші, здобуті злочинним шляхом, автомобіль та інші речові докази.

За процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури всім фігурантам повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального Кодексу України (Вимагання, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повнолітнім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Неповнолітній перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Відділ комунікації поліції Вінницької області