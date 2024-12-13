У Вінниці затримали зловмисника, який ножем наніс тяжкі тілесні ушкодження колишній дружині

Під час побутового конфлікту фігурант кухонним ножем поранив жінку в живіт, внаслідок чого вона отримала небезпечні для життя травми та була госпіталізована. За вчинений злочин чоловік може провести за ґратами до восьми років ув’язненням.

Очевидцем події стала рідна сестра потерпілої, котра почула сварку між експодружжям, які після розлучення проживали в одній квартирі.

На місце події негайно виїхали працівники відділу поліції № 2 Вінницького райуправління та медики.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем вчинення злочину.

Наразі причетний до правопорушення вінничанин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцейські вилучили ніж та інші речові докази.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області