У Вінниці затримали зловмисницю, яка викрала майже 18 тисяч гривень з кредитної установи

14 грудня оперативники Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції встановили та розшукали 38–річну вінничанку, яка із приміщення установи з видачі швидких кредитів викрала гроші. Слідчі розпочали розслідування.

За попередньою інформацією слідства, повідомлення про крадіжку грошей надійшло від працівників кредитної установи. Кошти невідома особа викрала із сейфу.

Як розповів т.в.о. начальника Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Сергій Петлик, в ході проведення оперативно–розшукових заходів та завдяки записам з камер відеонагляду оперативники ідентифікували особу жінки, причетної до вчиненого.

Як з’ясувалось, 12 грудня зловмисниця відвідувала установу з метою отримання кредиту. Скориставшись відсутністю у приміщенні працівників, вона підійшла до незачиненого сейфу, звідки забрала гроші та з місця події зникла. Викраденими грошима правопорушниця оплатила інший кредит в одному з відділень банку.

Поліцейські розшукали жінку за місцем її роботи.

Наразі слідством вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області