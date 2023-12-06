У Вінниці зловмисник викрав 71 тисячу гривень з чужої банківської картки

5 грудня поліцейські Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції встановили правопорушника, який викрав гроші з банківської картки 58-річного мешканця м. Вінниця. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

З повідомленням про крадіжку до поліції звернувся потерпілий. Чоловік розповів, що зникнення грошей з картки він виявив під час купівлі товару в магазині.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького райуправління поліції Сергій Синявський, згідно з виписками з карткового рахунку потерпілого поліцейські встановили, що невідома особа наприкінці листопада неодноразово здійснювала розрахунки цією карткою в торговельних закладах обласного центру.

Завдяки перегляду камер відеоспостереження, правоохоронці встановили особу правопорушника, причетного до злочину. Ним виявився 24–річний житель Вінниці. Як з’ясували поліцейські, чоловік, скориставшись відсутністю потерпілого в кімнаті у гуртожитку забрав із сумки останнього банківську картку та втік. Розшукали його за місцем проживання.

Зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Загалом правопорушник витратив 71 000 гривень, а картку викинув.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Вінницькою окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області