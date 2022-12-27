У Вінницькій області рецидивіст з сокирою ганявся за поліцейським з автоматом (відео)

Як повідомляють в обласній поліції, раніше неодноразово судимого мешканця Томашпільської територіальної громади затримали за місцем проживання, де він з сокирою кидався на правоохоронців та погрожував їм фізичною розправою.

В поліцію звернулася мешканка села Комаргород, яка поскаржилася на сусіда, який відібрав у неї бензопилу. Коли правоохоронці прибули за викликом, до них з будинку вийшов чоловік з сокирою в руках й почав нецензурно лаятися та погрожувати фізичною розправою. Працівники поліції намагалися заспокоїти чоловіка, але він почав поводитися ще агресивніше.

За словами керівника відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції Віктора Піруса, вгамувати правопорушника вдалося за допомогою кайданок. Затриманий — неодноразово судимий за майнові злочини 59-річний місцевий житель.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті — до трьох років позбавлення волі. Слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»