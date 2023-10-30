У Вінницькому районі домашній кривдник облив поліцейського бензином та намагався підпалити

Злочин стався 26 жовтня у селі Мала Бушинка Немирівської територіальної громади. Нетверезий чоловік спочатку вчиняв домашнє насильство відносно співмешканки, а потім накинувся на працівників поліції, які приїхали допомогти жінці. За вчинення злочину щодо працівника правоохоронного органу, затриманому загрожує кримінальна відповідальність.

За словами начальника Відділу поліції № 5 Романа Півторацького, група реагування патрульної поліції прибула на виклик щодо вчинення домашнього насильства 48-річним жителем Немирівської громади. Під час складання адміністративних матеріалів чоловік облив бензином одного із інспекторів та намагався його підпалити запальничкою.

Зловмисника відразу затримали, а для документування його протиправних дій викликали слідчо-оперативну групу поліції.

За цим фактом слідчими Відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції розслідується провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За вчинення такого злочину передбачене покарання до 3 років позбавлення волі.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Немирівська окружна прокуратура.

За вчинення домашнього насильства на чоловіка також склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП.

Відділ комунікації поліції Вінницької області