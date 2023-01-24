У Вінницькому районі затримали раніше судимого розбійника, який напав на жінку з ножем

До приміщення автозаправки в Гнівані зловмисник увірвався вранці 23 січня. Одягнений в балаклаву та ножем у руках, він вимагав у 44-річної працівниці віддати гроші з каси. Нападника, який 5 років тому притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, затримали через кілька годин після вчинення розбою.

напав на жінку з ножем: у вінницькому районі поліція затримала раніше судимого розбійникаЗа словами начальника Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Сергія Предоляка, після отримання повідомлення про злочин на території обслуговування, поліцейські розпочали проведення комплексу оперативних та слідчих дій спрямованих на затримання нападника.

Оперативник місцевої поліції спільно з колегами з Управління карного розшуку ідентифікували підозрюваного, встановили автомобіль на якому він пересувався та затримали його в одному із сусідніх сіл.

напав на жінку з ножем: у вінницькому районі поліція затримала раніше судимого розбійникаПопередньо встановлено, що 34-річний уродженець Житомирської області зайшов до приміщення АЗС, та, погрожуючи ножем, вимагав у потерплої віддати гроші. Не отримавши бажаного, зловмисник забрав з прилавку товар та утік.

Ніж та одяг, в якому чоловік вчинив злочин, оперативники знайшли неподалік місця події в лісосмузі. Балаклаву та частину речей – в автомобілі правопорушника.

напав на жінку з ножем: у вінницькому районі поліція затримала раніше судимого розбійникаНаразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому повідомлено про підозру. Слідчі клопотатимуть про взяття його під варту на період досудового розслідування.

За вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області