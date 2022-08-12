У Вінницькому суді доведено винуватість зловмисника у вбивстві з особливою жорстокістю

Вінницький міський суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Жмеринської окружної прокуратури та визнав винуватим 30-річного жителя Жмеринського району у вчиненні злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство з особливою жорстокістю).

Прокурором доведено, що обвинувачений вночі 9 квітня 2019 року, вибивши двері, проник до житла свого знайомого з метою нанесення тілесних ушкоджень через особисту неприязнь. Під час виниклої суперечки зловмисник наніс потерпілому численні смертельні удари по обличчю і тулубу, після чого з місця вчинення злочину зник.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів підсудного судом визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 13 років позбавлення волі.

На цей час вирок законної сили ще не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури