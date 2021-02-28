У виноградівця, який посилався на «дах» у Києві, вилучили 120 коробок безакцизних цигарок на ₴2,5 мільйона

Опубликовано

Мова про найпотужнішого тіньового торговця цигарок, які згодом прямують в ЄС, та «лівої» горілки — Шаркаді Андрія, родом з с. Чепа, який нині проживає в м. Виноградів.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Нет описания фото.

Під час затримання оптовик погрожував працівникам СБУ та співробітникам слідчого управління ГУ ДФС і посилався на «дах» у Києві.

За інформацію журналіста, затриманий товар є «краплею в морі», позаяк щотижня на склади цього чоловіка надходить більше тисячі коробок тютюнових виробів та тонни контрафактного алкоголю, який реалізовують по всій області його 20 торгових агентів.

Нет описания фото.

Вартові еспресо

Like

Метки:

Читайте также: