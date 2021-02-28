У виноградівця, який посилався на «дах» у Києві, вилучили 120 коробок безакцизних цигарок на ₴2,5 мільйона

Мова про найпотужнішого тіньового торговця цигарок, які згодом прямують в ЄС, та «лівої» горілки — Шаркаді Андрія, родом з с. Чепа, який нині проживає в м. Виноградів.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Під час затримання оптовик погрожував працівникам СБУ та співробітникам слідчого управління ГУ ДФС і посилався на «дах» у Києві.

За інформацію журналіста, затриманий товар є «краплею в морі», позаяк щотижня на склади цього чоловіка надходить більше тисячі коробок тютюнових виробів та тонни контрафактного алкоголю, який реалізовують по всій області його 20 торгових агентів.

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