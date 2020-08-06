У Виноградові поліція викрила крадія обладнання зі станції техобслуговування

До поліції із заявою про викрадення з станції техобслуговування дороговартісного обладнання звернулася мешканка Виноградова.

На місці події поліцейські встановили, що в ніч на 4 серпня на територію СТО проникли невідомі особи, які викрали звідти приладдя для обслуговування автомобілів, компресор, бочку моторного мастила, помпу та дві естакади.

За фактом крадіжки з проникненням до приватної власності слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

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Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, працівники карного розшуку обласного управління поліції спільно з місцевими оперативниками встановили, що до викрадення речей причетний 26-річний житель села Заріччя Іршавського району.

Коли надворі стемніло, крадій прийшов на станцію та обікрав підприємство.

З викраденим обладнанням мешканець Іршавського району зник у невідомому напрямку.

Розшукувати його довелося поліцейським, за силової підтримки працівників роти поліції особливого призначення. Наразі у справі триває досудове розслідування. Речові докази частково вилучено та буде повернуто власності.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області