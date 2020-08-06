У Виноградові поліція викрила крадія обладнання зі станції техобслуговування
До поліції із заявою про викрадення з станції техобслуговування дороговартісного обладнання звернулася мешканка Виноградова.
На місці події поліцейські встановили, що в ніч на 4 серпня на територію СТО проникли невідомі особи, які викрали звідти приладдя для обслуговування автомобілів, компресор, бочку моторного мастила, помпу та дві естакади.
За фактом крадіжки з проникненням до приватної власності слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України.
Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, працівники карного розшуку обласного управління поліції спільно з місцевими оперативниками встановили, що до викрадення речей причетний 26-річний житель села Заріччя Іршавського району.
Коли надворі стемніло, крадій прийшов на станцію та обікрав підприємство.
З викраденим обладнанням мешканець Іршавського району зник у невідомому напрямку.
Розшукувати його довелося поліцейським, за силової підтримки працівників роти поліції особливого призначення. Наразі у справі триває досудове розслідування. Речові докази частково вилучено та буде повернуто власності.
Відділ комунікації поліції Закарпатської областіTweet