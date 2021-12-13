У Вишгороді спецназ затримав лиходія, який тероризував своїх сусідів

Чоловікові загрожує п’ять років позбавлення волі

У Вишгороді, що на Київщині, місцевий житель неодноразово тероризував сусідів. Він розбив кондиціонер, зламав поштові скриньки, зіпсував двері.

Про це розповів на своїй Facebook-сторінці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Подробиці інциденту

Останні кілька днів видалися неспокійними для жителів Вишгорода. Сліди агресії видно всюди. Тут і збитий кондиціонер, зіпсовані двері, вибиті вікна. Все це справа рук місцевого лиходія. Дійшло до того, що він почав ломитися у двері до людей і кидатись у бійку.

Затримання

Поліцейські, що прибули на виклик, постукали в квартиру чоловіка. У відповідь він пирснув їм із балончика перцевим газом.

Далі у справу вступили спецназівці.

З’ясувалося, що за останній рік чоловік неодноразово тероризував сусідів. Він ходив з ножем у стані алкогольного сп’яніння, напав на перехожих із фарбою та кидав каміння. Наразі відомо, що чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі. // novyny.live