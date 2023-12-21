У власність харківської громади буде передано квартиру, якою заволоділи шахраї

Суд задовольнив позовну заяву керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради про визнання відумерлою спадщиною квартири вартістю пів мільйона гривень, витребування вказаного майна з чужого незаконного володіння, визнання правочину недійсним.

Окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння квартирою по вул. Конторській у м. Харкові. Після смерті власниці у квітні 2020 року, за відсутності спадкоємців, зазначена нерухомість підлягала переходу у власність Харківської міської територіальної громади за правилами відумерлої спадщини, відповідно до ст. 1277 ЦК України.

Однак згідно відомостей, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом у березні 2021 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаної квартири від імені померлої. Встановлено, що для незаконного заволодіння нерухомістю було використано паспорт померлої власниці з вклеєною фотокарткою іншої особи.

У подальшому незаконно відчужене майно без належних на те повноважень передано в іпотеку.

Ці порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду.

Жовтневий районний суд м. Харкова задовольнив позовну заяву прокурора. Триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура