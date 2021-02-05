У водія, який намагався відкупитися від поліцейських, виявили наркотики на 20 мільйонів

Чоловіка затримали. Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, тож доведеться відповідати за незаконні оборудки з наркотиками і пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Під час патрулювання Голосіївського району поліцейські отримали орієнтування на авто марки «Хонда», яке перебуває у розшуку. На проспекті Академіка Глушкова вони помітили та зупинили для перевірки автомобіль, який підходив за описом. У ході спілкування поведінка водія здалася правоохоронцям підозрілою, тож вони вирішили оглянути транспортний засіб.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, чоловік почав помітно нервувати та запропонував поліцейським 8 000 гривень, аби вони не оглядали авто:

«Патрульні відхилили незаконну пропозицію та ретельно провели огляд транспортного засобу. У результаті в салоні легковика виявили 40 поліетиленових пакетів із кристалоподібною речовиною загальною вагою близько 40 кілограмів та предмет, схожий на пістолет з набоями. За цінами «чорного ринку», вартість вилученої наркотичної речовини становить близько 20 мільйонів гривень. Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучені речові докази направили на експертизу».

Затриманий пояснив, що нібито не знав про вміст пакунків, а лише здійснював їхню доставку з іншого міста, за яку мав отримати 1 000 гривень. 36-річний чоловік проживає у Києві та раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

«За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною третьою статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додав начальник столичної поліції.

Відділ комунікації поліції Києва