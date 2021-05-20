У Володимирі-Волинському за підозрою у вбивстві затримали 35-річного чоловіка

Після оголошення затриманому про підозру у вичинені кримінального правопорушення, йому будуть обирати запобіжний захід – тримання під вартою.

Учора на території парку у Володимирі-Волинському знайшли тіло 70-річного місцевого чоловіка. На місце пригоди направилася слідчо-оперативна група поліції у повному складі. Під час огляду, судмедексперт виявив на тілі загиблого тілесні ушкодження. Згодом, у результаті проведення судово-медичної експертизи, з’ясувалося, що саме вони спричинили смерть потерпілого.

Співробітники Володимир-Волинського районного відділу поліції встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 35-річний місцевий житель. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що після спільної пиятики зловмисник побив пенсіонера. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні цього злочину та обрання запобіжного заходу.

Зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області