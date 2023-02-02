У ввезенні фальсифікованих ліків на ₴32 млн. підозрюють посадовицю Держлікслужби та комерсанта

Київською міською прокуратурою спільно зі Службою безпеки України та Національною поліцією України повідомлено про підозру керівнику одного з Департаментів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та директору товариства, які організували обіг на території України фальсифікованих лікарських засобів (ч. 2 ст. 321-1 КК України).

Так, правоохоронцями викрито та припинено протиправний механізм потрапляння на ринок нашої держави значної партії фальсифікованих лікарських засобів іноземного походження на суму 32 млн грн.

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Слідство встановило, що громадянин Республіки Індія, здійснюючи підприємницьку діяльність в Україні, наприкінці 2022 року ввіз та здійснив збут значної партії фальсифікованих лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань.

Вказаній незаконній діяльності сприяла посадовець Держлікслужби України, яка затвердила неправдиві відомості в офіційних документах на користь постачальника лікарських засобів, що у подальшому надавало можливість розповсюджувати їх на території України.

На даний час встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення та вживаються заходи з вилучення з обігу фальсифікованого товару.

Київська міська прокуратура

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