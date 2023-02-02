У ввезенні фальсифікованих ліків на ₴32 млн. підозрюють посадовицю Держлікслужби та комерсанта

Київською міською прокуратурою спільно зі Службою безпеки України та Національною поліцією України повідомлено про підозру керівнику одного з Департаментів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та директору товариства, які організували обіг на території України фальсифікованих лікарських засобів (ч. 2 ст. 321-1 КК України).

Так, правоохоронцями викрито та припинено протиправний механізм потрапляння на ринок нашої держави значної партії фальсифікованих лікарських засобів іноземного походження на суму 32 млн грн.

Слідство встановило, що громадянин Республіки Індія, здійснюючи підприємницьку діяльність в Україні, наприкінці 2022 року ввіз та здійснив збут значної партії фальсифікованих лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань.

Вказаній незаконній діяльності сприяла посадовець Держлікслужби України, яка затвердила неправдиві відомості в офіційних документах на користь постачальника лікарських засобів, що у подальшому надавало можливість розповсюджувати їх на території України.

На даний час встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення та вживаються заходи з вилучення з обігу фальсифікованого товару.

Київська міська прокуратура