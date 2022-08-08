У викраденні пального з нафтопроводу львівські поліцейські викрили злочинне угруповання

Викрадене пальне фігуранти використовували для власних потреб та продавали близькому оточенню.

Припинили злочинну діяльність угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції. За даними поліцейських, до якого складу входило троє осіб – мешканці Самбірського району. Зловмисники зробили врізку у нафтопроводі, а резервуар для зберігання пального закопали у лісі неподалік від нафтопроводу.

На «справу» виходили, як правило, вночі. Після наповнення резервуара дизпаливо переливали у пластикові бочки та перевозили мікроавтобусом до місця свого приживання. За один «вихід» могли викрасти до двох тонн дизельного палива.

Вночі з 6 на 7 серпня поліцейські затримали одного з фігурантів під час чергової крадіжки пального з нафтопроводу. Чоловік встиг наповнити резервуар двома тоннами дизпалива.

Сьогодні, 8 серпня, затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Після проведення процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення підозри і його спільникам.

Заходи з викриття протиправної діяльності групи осіб проводилися спільно з працівниками служби безпеки АТ «Укртранснафта» під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України