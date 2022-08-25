У Виноградові двоє жінок винесли з будинку 84-річного пенсіонера 120 тис. та мобільний телефон (фото)
Днями поліцейські Виноградова отримали повідомлення від 84-річного місцевого жителя.
Літній чоловік розповів, що з його будинку, в якому він проживає сам, хтось викрав усі його заощадження, а саме 120 тисяч гривень, та мобільний телефон.
Одразу розпочавши необхідні слідчі дії, поліцейські з’ясували, що кількома днями раніше дідуся відвідували дві знайомі жінки, віком 37 та 40 років. Обидві є жительками Виноградова.
Одну із жінок співробітникам поліції вдалося вичислити майже одразу. Зловмисниця вже встигла витратити частину грошей. Проте 92 тисячі гривень поліцейські в жінки вилучили та повернуть пенсіонеру.
Іншу фігурантку злочину, в якої знаходився викрадений у потерпілого телефон, працівники поліції розшукали у місті Львів.
Після проведення необхідних експертиз мобільний передадуть справжньому власнику.
За фактом злочину в поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 статті 185 ККУ (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Усі обставини справи поліцейські встановлять у ході досудового розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайнTweet