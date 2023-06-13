У Виноградові викрили серійного крадія-рецидивіста: викрадені ним речі вилучено та буде повернуто потерпілим
Оперативники поліції швидко розшукали виноградівця, який впродовж кількох днів обкрадав місцевих жителів. Викрадений в жінки велосипед, сумочку з мобільним і документами, що належать військовослужбовцю, а також меблі з тераси ресторану слідчі вилучили та повернуть потерпілим. За фактами злочинів у поліції відкрито кримінальні провадження
Протягом кількох днів до поліції Виноградова надійшло кілька заяв від місцевих жителів, у яких повідомлялося про скоєні щодо них майнові злочини.
Йдеться про факти крадіжок велосипеда в 36-річної місцевої жительки, барсетки з мобільним телефоном та документами від військовослужбовця, а також меблів з літньої тераси ресторану.
Для встановлення особи зловмисника співробітники кримінальної поліції провели ряд необхідних заходів і в результаті швидко встановили та розшукали крадія. Ним виявився 34-річний місцевий житель, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Поліцейські розшукали і викрадені ним речі та найближчим часом повернуть потерпілим.
У поліції за даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України.
Слідчі готують матеріали для повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне фігурантові загрожує до 8 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Закарпатської області