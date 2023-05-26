У Виноградові затримали раніше судимих зловмисників, які вчинили розбійний напад на перехожого

Сьогодні вночі на лінію «102» зателефонувала в 36-річна мешканка Виноградова. Жінка розповіла, що неподалік ринку невідомі напали на її чоловіка, побили та відібрали особисті речі.

Для встановлення всіх обставин та розкриття злочину за викликом виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції.

Поліцейські з‘ясували, що нападників було двоє. Останні непомітно ззаду підійшли до потерпілого та двічі вдарили його молотком по голові.

Після цього зловмисники продовжили наносити чоловікові удари ногами, в результаті він знепритомнів. Фігуранти незаконно заволоділи рюкзаком потерпілого з особистими речами, після чого втекли у невідомому напрямку.

Опрацювавши записи з камер спостереження та провівши ряд пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особи нападників. Ними виявилися двоє місцевих жителів, віком 15 та 20 років. Обоє раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Зловмисників затримали та вилучили у них речі, що належать потерпілому. Також вилучено і молоток, яким чоловікові наносили тілесні ушкодження.

Обох фігурантів у порядку статті 208 КПК України поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто Розбійний напад, вчинений в умовах воєнного стану.

За скоєне законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області