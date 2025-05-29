У Виноградові затримали зловмисника, який під час сварки вдарив знайомого ножем у шию

27 травня уночі до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію до лікарні 59-річного чоловіка з ножовим пораненням шиї.

Для встановлення обставин отримання потерпілим тілесних ушкоджень за викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції.

Поліцейські з’ясували, що увечері 26 травня потерпілий у себе вдома розпивав алкогольні напої у компанії 30-річного жителя села Теково.

Згодом між чоловіками виникла сварка, у ході якої 30-річний гість схопив ножа та вдарив ним 59-річного господаря помешкання у шию, що спричинило останньому кровотечу. Згодом фігурант про інцидент розповів сусідці потерпілого, після чого жінка викликала «швидку».

Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Через певний час чоловік помер.

Поліцейські оперативно розшукали зловмисника, який наніс ножове поранення загиблому. Його затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 Кримінального кодексу України.

Наразі фігурантові вже повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області