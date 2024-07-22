У Виноградові затримали зловмисника, який під приводом купівлі електромотоцикла… угнав його
До поліції Виноградова днями звернувся закарпатець, який повідомив про викрадення його електромотоцикла.
Правоохоронці, які прибули за викликом, зʼясували, що потерпілий нещодавно розмістив на одній з інтернет-платформ повідомлення про продаж свого транспортного засобу. Вже за кілька днів з ним сконтактував закарпатець, вони домовилися про зустріч.
У подальшому потенційний покупець наполіг на перевірці справності мотоциклу, сів за кермо та без дозволу господаря поїхав у невідомому напрямку.
В ході проведення ряду заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що дорогою зловмисник не впорався з керуванням та впав. Після цього викрадений транспорт він помістив до мікроавтобуса, який на нього чекав неподалік, та втік.
Також оперативники встановили, що до злочину причетний 21-річний мешканець села Заріччя Хустського району.
Його швидко розшукали та затримали. Окрім цього поліцейські розшукали і сам викрадений мотоцикл, який найближчим часом буде повернуто потерпілому.
Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Фігурантові уже повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.Tweet