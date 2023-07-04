У Виноградові затримали зловмисника, який викрав з будинку місцевих жителів 10 тисяч доларів

Оперативники кримінальної поліції Виноградова по «гарячих слідах» затримали зловмисника, який обікрав будинок місцевих жителів. Поліцейські вилучили крадені гроші та коштовності й повернуть потерпілим. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання

Вчора, 2 липня, вночі на лінію «102» надійшло повідомлення про крадіжку з будинку мешканця Виноградова. Заявник розповів, що з помешкання зникла значна сума грошей та коштовності.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та криміналісти поліції.

Провівши першочергові слідчі дії вдалося встановити, що до будинку крадій проник розбивши скло на вхідних дверях. В одній із кімнат він знайшов готівку в розмірі 10 тисяч доларів США та коштовні вироби. З чужим майном зловмисник втік у невідомому напрямку.

Оперативники кримінальної поліції провели ряд невідкладних пошукових заходів та по «гарячих слідах» затримали підозрюваного у крадіжці – 25-річного раніше судимого виноградівця.

Фігуранта впіймали вже майже в іншому районі, куди він втікав з вкраденим. Правоохоронці встановили, що підозрюваний ретельно готувався до вчинення цього злочину: впродовж двох тижнів він стежив за господарями і визначив час, коли їх не буде вдома, та обікрав будинок.

Слідчі вилучили у підозрюваного гроші та коштовності, і найближчим часом повернуть потерпілим.

Зловмисника, у порядку статті 208 КПК України, поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За скоєне фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області