У взаємодії з ГУР ідентифіковано 22-х воєнних злочинців – катам із колонії на Донеччині оголосили підозри

Слідчі Національної поліції України спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України задокументували воєнні злочини, скоєні російськими окупантами та колаборантами у “Калінінській виправній колонії” на тимчасово окупованій території Донецької області.

Загарбники перетворили колонію на центр жорстоких тортур для українських військовополонених та цивільних заручників. Працівники виправної установи ― зрадники України, які стали служити московитам ще на початку війни та окупації у 2014 році.

У “Калінінській” катівні до незаконно утримуваних заручників систематично застосовували нелюдські тривалі побиття, психологічне насильство, принижували честь та гідність українців.

За сприяння ГУР МО України слідчі Нацполіції повідомили 22 фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Серед встановлених катів українського народу — так звані “начальники оперативних підрозділів”, “чергові помічники начальника установи”, “начальники військових нарядів”, “молодші інспектори відділу безпеки” та інші прислужники держави-агресора росії, які виконували злочинні накази окупаційної влади, координували побиття та катування.

Фахівці ГУР МО України забезпечують ідентифікацію воєнних злочинців. Здобуті розвідниками дані допомагають слідчим встановлювати зв’язки між катами, їхніми кураторами в окупаційній адміністрації та військовими формуваннями рф.

Зібрана доказова база може бути передана у Міжнародний кримінальний суд для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

Досудове розслідування триває.

ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України