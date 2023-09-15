У Ямполі припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованого алкоголю 

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13 вересня правоохоронці задокументували підпільний бізнес 45-річного жителя м. Ямпіль. Під час обшуку поліцейські вилучили 160 літрів спирту невідомого походження, 72 літри спиртовмісної речовини, тару та обладнання для виготовлення контрафактної продукції.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про місцевого мешканця, який організував виготовлення фальсифікованого алкоголю та продавав його на території області. У гаражі підприємливий чоловік обладнав цех для виготовлення та зберігання небезпечної продукції.

у ямполі поліцейські та  прикордонники припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованого алкоголю 

Відпрацювали отриману інформацію та задокументували протиправну діяльність зловмисника працівники відділення поліції № 1 Могилів-Подільського райвідділу поліції спільно з прикордонниками.

у ямполі поліцейські та  прикордонники припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованого алкоголю 

Підакцизну продукцію вилучено та направлено на експертизу. Поліція встановлює джерело її походження та осіб, які можуть бути причетними до незаконного бізнесу.

у ямполі поліцейські та  прикордонники припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованого алкоголю 

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Питання щодо повідомлення про підозру правопорушнику буде вирішено після отримання висновків експертиз.

Відділ комунікації поліції Вінницької області
(за матеріалами Могилів-Подільського РВП)

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