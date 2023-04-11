У Ямполі припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення небезпечного «алкоголю»

Протиправну діяльність організував 45-річний місцевий житель. Зловмисник у гаражному приміщенні, яке використовував як цех, займався виготовленням сурогатного алкоголю. Слідчі вилучили спирт, фальсифікований алкоголь, обладнання й матеріали, необхідні для виготовлення контрафактного товару, і цигарки без марок акцизного збору.

Протиправну діяльність задокументували слідчі Могилів-Подільського райвідділу поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби України за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури 10 квітня.

Під час обшуків у гаражі зловмисника виявлено підпільний цех з виготовлення небезпечного алкоголю.

Слідчі вилучили майже 500 літрів спирту невідомого походження, 100 літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання й матеріали необхідні для виготовлення контрафактного товару та 1100 пачок цигарок різних марок та брендів.

Підакцизна продукція вилучена та направлена на експертизу. Поліція встановлює джерело її походження.

Наразі поліція встановлює інших можливих осіб причетних до протиправної діяльності.

За цим фактом розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відділ комунікації поліції Вінницької області