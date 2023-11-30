У Єрусалимі невідомі вчинили стрілянину на автобусній зупинці: загинуло двоє осіб, ще семеро – поранені

Жертвами нападників стали 24-річна жінка та 73-річний чоловік. Один з поранених перебуває у тяжкому стані. Ще троє постраждалих також зазнали важких поранень, інші троє у стані легкої та середньої тяжкості.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Поліціянти повідомили, що нападниками буди двоє чоловіків зі східного Єрусалиму. Вони були озброєні автоматом М16 та пістолетом.

Нападники відкрили вогонь по цивільних на розв’язці Гіват-Шауль, що на в’їзді до Єрусалиму.

На місці події нападників застрелили поліціянти та цивільний, який був свідком злочину.

Правоохоронці оточили місце інциденту та почали пошуки аби переконатись, що у нападників не було спільників.

Посол США в Ізраїлі Джек Лью засудив напад.

“Жахливий теракт у Єрусалимі сьогодні вранці. Ми однозначно засуджуємо таке жорстоке насильство. Мої думки з родинами жертв і я висловлюю щирі співчуття всім постраждалим”, – написав він у соцмережі X.

Посол Європейського Союзу в Ізраїлі Дімітер Цанчев також засудив напад.

“Я засуджую терористичний напад в Єрусалимі сьогодні вранці, внаслідок якого загинули двоє і було поранено багато інших ізраїльтян. Співчуття близьким жертв”, – наголосив він.

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