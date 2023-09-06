У забезпеченні вивезення українського зерна до Росії підозрюють директора агрофірми з Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору фермерського господарства у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ мешканець села Крейдяне Старобільського району, який у 2006-2012 роках був головою Новолимарівської сільської ради та членом забороненої «Партії регіонів».

Крім того, чоловік керував однією з найбільших агрофірм району з вирощування зернових та масляничних культур ‒ «Калмичанка».

На початку березня 2022 року під час окупації території Луганщини підприємець переоформив фермерське господарство відповідно до російського законодавства, щоб сплачувати податки в казну держави-агресора.

Упродовж року чоловік заключав договори складського зберігання продукції з іншими псевдофірмами та господарствами, підпорядкованими «міністерству сільського господарства та продовольства лнр».

Також колаборант отримав висновок від «ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки», що дозволило йому вирощену та зібрану зернову продукцію врожаю 2022 – 2023 років вивозити автомобільним транспортом до рф через тимчасово окуповані території Луганської області.

За протиправні дії йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури