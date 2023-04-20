У закупівлі газу зі збитками майже ₴400 тис. підозрюється начальник відділу освіти селищної ради на Дніпропетровщині

За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу освіти однієї із селищних рад у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у січні 2021 року між відділом освіти селищної ради у Синельниківському районі та товариством укладено договір про постачання природного газу. У договорі чітко зазначалося плановий обсяг постачання та ціну природного газу.

У подальшому підозрюваний безпідставно уклав та підписав додаткові угоди, відповідно до яких було зменшено обсяг постачання та завищено ціну природного газу.

Внаслідок протиправних дій службовця завдано майже 400 тис грн збитків державі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ відділення поліції № 1 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури