У закупівлі медобладнання за завищеними цінами підозрюють посадовців комунального закладу столиці та директора підприємства

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора одного із комунальних закладів столиці, уповноваженій особі вказаного комунального закладу, відповідальній за організацію та проведення процедур закупівель, а також директору підприємства постачальника за фактом розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як установлено досудовим розслідуванням, комунальне підприємство, під час дії воєнного стану закупило апарати ударно-хвильової терапії за завищеною вартістю.

Для реалізації злочинного плану керівництво КП увійшло в змову з директором столичної фірми, яка поставила цей товар за завищеними цінами.

Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить понад 1 млн гривень.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура