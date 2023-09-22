У замовленні вбивства співмешканця доньки підозрюють жительку Миргородського району

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури 71-річній жительці Миргородського району повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у серпні цього року жінка замовила вбивство співмешканця своєї доньки, життя якого оцінила у 1,5 тис. доларів США.

Один із можливих мотивів скоєння злочину – тривалий конфлікт між родичами (мати заперечувала проти стосунків доньки, яка перебувала в офіційному шлюбі).

Реалізувати злочинний умисел пенсіонерці завадили правоохоронці, які з метою врятування життя чоловіка 20 вересня інсценували його вбивство.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури