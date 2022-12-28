У Запоріжі колишню начальницю поштового відділення підозрюють у привласненні пенсійних коштів

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34-річна жінка, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила майже 8 тисяч гривень, призначених для виплати пенсій. За скоєне правопорушниця понесе кримінальну відповідальність.

До відділу поліції № 4 (Комунарський) Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась 79-річна запоріжанка та повідомила про те, що навесні цього року не отримувала пенсійних виплат.

запорізькі поліцейські повідомили про підозру колишній начальниці відділення поштового зв’язку

Правоохоронці провели низку заходів та з’ясували, що пенсія заявниці нараховувалась у встановленому порядку, але до адресата так і не надходила.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж трьох місяців – з березня до травня 2022 року начальниця одного з відділень поштового зв’язку в Запоріжжі, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала гроші, призначені для виплати пенсій. Загалом їй вдалося заволодіти майже 8 тисячами гривень.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури оголосили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За скоєне фігурантці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо: На Запоріжжі поліцейські повідомили про підозру директорці логістичного підприємства, яка привласнила з місцевого бюджету понад 90 тисяч гривень

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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