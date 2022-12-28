У Запоріжі колишню начальницю поштового відділення підозрюють у привласненні пенсійних коштів

34-річна жінка, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила майже 8 тисяч гривень, призначених для виплати пенсій. За скоєне правопорушниця понесе кримінальну відповідальність.

До відділу поліції № 4 (Комунарський) Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернулась 79-річна запоріжанка та повідомила про те, що навесні цього року не отримувала пенсійних виплат.

Правоохоронці провели низку заходів та з’ясували, що пенсія заявниці нараховувалась у встановленому порядку, але до адресата так і не надходила.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж трьох місяців – з березня до травня 2022 року начальниця одного з відділень поштового зв’язку в Запоріжжі, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала гроші, призначені для виплати пенсій. Загалом їй вдалося заволодіти майже 8 тисячами гривень.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури оголосили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За скоєне фігурантці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо: На Запоріжжі поліцейські повідомили про підозру директорці логістичного підприємства, яка привласнила з місцевого бюджету понад 90 тисяч гривень

Відділ комунікації поліції Запорізької області