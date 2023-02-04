У Запоріжі посадовець привласнив понад 370 тисяч гривень бюджетних коштів

Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчим відділом Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області під оперативним супроводом сектору спеціальної поліції здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що директору комунального підприємства виплачувалось грошове забезпечення, розраховане із завідомо завищеного посадового окладу.

В рамках досудового розслідування спеціалісти Держаудитслужби в Запорізькій області провели перевірку щодо правомірності нарахування та виплати премій, доплат та надбавок до заробітної плати окремим працівникам підприємства.

За її результатами встановлено, що з початку 2020 до березня 2021 року грошове забезпечення керівника підприємства розраховувалось із завідомо завищеного посадового окладу всупереч умовам контракту.

Загальна сума зайво нарахованих та виплачених йому грошових коштів становить 375 тисяч гривень.

28 січня слідчим Запорізького райуправління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору комунального некомерційного підприємства у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області