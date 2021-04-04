У Запоріжжі агресивний чоловік побив поліцейського

Порушника затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

3 квітня близько 22 години один із співробітників Управління патрульної поліції ГУНП в Запорізькій області під час виконання службових обов’язків отримав тілесні ушкодження від місцевого мешканця, який поводив себе агресивно, порушував громадський порядок та не реагував на зауваження правоохоронців.

На місце події для встановлення всіх обставин було викликано слідчо-оперативну групу відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції. Наразі 39-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням правоохоронцем службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Найсуворіша санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області