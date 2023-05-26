У Запоріжжі апеляційний суд замінив для дезертира умовне покарання на 4 роки тюрми

Запорізький апеляційний суд призначив реальне позбавлення волі за ухилення від військової служби.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 18 травня.

3 березня 2022 наказом командира військової частини чоловіка призначили на посаду стрільця та зарахували до списків особового складу.

16 червня він залишив місце служби і тільки 4 листопада сам звернувся до правоохоронців. Обвинувачений не був на службі без поважних причин і проводив час на власний розсуд і вживав алкоголь.

У суді чоловік визнав вину, розкаявся і пояснив, що майже з перших днів вторгнення РФ боронив Україну. Наприкінці березня минулого року отримав вогнепальне осколкове поранення правого стегна і стан його здоров’я погіршувався. Після повторного лікарняного повинен мав повернутися на службу, але померла колишня дружина і він вирішував питання опіки над дитиною. Обвинувачений підтвердив, що мав проблеми з алкоголем, але коли прийшов до тями, то одразу звернувся до правоохоронців.

Перша інстанція засудила чоловіка до 5 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 2 роки.

Прокурор оскаржив це рішення і вимагав 7 років увʼязнення. На його думку, суд безпідставно врахував щире каяття обвинуваченого, який свою вину визнав лише після дослідження всіх доказів, щоб уникнути суворого покарання.

Умовне покарання, на думку прокурора, сприятиме поширенню аналогічних злочинів і вплине на боєздатність військових підрозділів.

Суд апеляційну скаргу задовольнив частково, скасував вирок та ухвалив новий.

У рішенні зазначається, що в умовах війни військовослужбовці повинні бути високо дисциплінованим та мати високу моральну та патріотичну свідомість. Натомість обвинувачений більше 4 місяці не виконував свій конституційний обовʼязок із захисту Вітчизни і це впливають на боєздатність армії.

Умовне покарання натомість сприятиме обвинуваченому в тому, щоб надалі ухилитися від військової служби. Мова про те, що під час іспитового строку засуджений має обовʼязок періодично зʼявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем свого проживання.

Апеляційний суд не погодився із прокурором, що обвинувачений нібито не щиро розкаявся, адже чоловік, зрозумівши помилку, сам звернувся до правоохоронців.

Колишнього військовослужбовця засудили до 4 років увʼязнення.