У Запоріжжі атримали зловмисника, який викрав майже 100 000 гривень із каси студії засмаги

37-річний раніше судимий за майнові злочини запоріжанин знову спокусився на легкий «заробіток». Він зайшов до салону та, скориставшись зайнятістю персоналу, прихопив касу. Його вчасно помітили правоохоронці та не дали втекти. За крадіжку в період воєнного стану йому загрожує до 8 років ув’язнення.

1 червня піший патруль у складі працівників Бердянського районного відділу поліції ніс службу у Вознесенівському районі обласного центру. Близько 13:00 правоохоронці побачили, як підозрілий чоловік зайшов до салону засмаги та через 1-2 хвилини поспіхом вийшов. Коли невідомий побачив працівників поліції, то спробував уникнути зустрічі із ними та помітно занервував. Поліцейські попросили пред’явити документи, але їх у містянина при собі не було. Тоді правоохоронці провели поверхневу перевірку громадянина та виявили в його сумці та одязі грошові купюри. Саме в цей час власниця студії перевірила касу та виявила відсутність виручки.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. У зловмисника вилучили майже 100 000 гривень, які він приховав у сумці, кишенях та спідній білизні.

Крадія затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, слідчі відділу поліції №1 Запорізького райуправління відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області