У Запоріжжі через побутовий конфлікт жінка вбила чоловіка у бомбосховищі

Конфлікт, що спалахнув між двома громадянами у бомбосховищі Шевченківського району, завершився трагедією. 47-річна жінка смертельно поранила ножем свого знайомого. Правоохоронці встановили обставини події та затримати зловмисницю.

Повідомлення про подію надійшло до відділу № 3 Запорізького районного управління поліції 5 квітня о 19:47.

У підвальному приміщенні, що використовується як укриття, слідчо-оперативна група поліції виявила тіло чоловіка з ножовим пораненням черевної порожнини. Правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 42-річний чоловік без постійного місця проживання.

В ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що між загиблим та 47-річною містянкою виникла суперечка. У розпалі конфлікту жінка схопила ножа та вдарила ним чоловіка у живіт.

Від отриманого поранення потерпілий помер на місці, а зловмисниця втекла.

Оперативники швидко встановили її особу та місцезнаходження і затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме їй запобіжний захід.

Поліція Запорізької області наголошує: навіть незначний конфлікт може мати фатальні наслідки. Закликаємо громадян утримуватись від агресії та шукати мирні способи вирішення суперечок.

Відділ комунікації поліції Запорізької області