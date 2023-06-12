У Запоріжжі члени ОЗГ привласнили майже ₴430 тисяч під час ремонту бомбосховища

Зловмисники вносили завідомо неправдиві відомості до документації щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Упродовж півроку фігуранти привласнили бюджетні кошти. Їхню злочинну діяльність припинили правоохоронці.

«Схему» розкрадання бюджетних коштів та її учасників викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчі Василівського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Василівської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування проведено низку оперативних заходів та слідчих дій, а також комплексні будівельно-технічну та судово-економічну експертизи.

За результатами висновків експертиз встановлено, що завищено обсяг і вартість фактично невиконаних будівельних робіт та непридбаного обладнання за укладеним договором на суму майже 430 тисяч гривень. Ці кошти були перераховані на рахунки підрядної організації.

Крім того, під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що зловмисники діяли узгоджено – чітко розподілили між собою обов’язки та розробили детальний план заволодіння грошовими коштами з державного бюджету.

8 червня колишньому посадовцю Дніпрорудненської міської ради, керівнику та виконавчому директору підрядної організації повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 (Види співучасників), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статей передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Запоріжжі поліцейські повідомили про підозру посадовцю та директору комерційної організації, які «заробили» понад 250 тисяч гривень під час ремонту протирадіаційного укриття.

Відділ комунікації поліції Запорізької області