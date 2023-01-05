У Запоріжжі члени ОЗУ утримували бордель у банно-готельному комплексі

Трьох місцевих мешканців судитимуть за організацію бізнесу з надання інтимних послуг. Їм інкримінують створення та утримання місця розпусти, а також сутенерство.

Нагадаємо, 53-річний запоріжанин організував бордель у власному банно-готельному комплексі. До протиправної діяльності залучив двох працівників цього закладу, які у подальшому виконували роль адміністраторів. Учасники угруповання втягували жінок різного віку до заняття проституцією, формували базу клієнтів, приймали від них замовлення, вели облік та розподіл «прибутку» від бізнесу.

Таким чином, у режимі суворої конспірації будинок розпусти функціонував на території Запоріжжя з березня 2022 року. Інтимний сервіс для постояльців закладу в середньому коштував 2 500 гривень за годину.

Викрили протиправну діяльність слідчі відділу поліції № 1 Запорізького РУП за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

4 січня обвинувальний акт за фактами злочинів, передбаченими ч.1 ст.302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, скеровано до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя. За скоєні злочини фігурантам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Запорізької області