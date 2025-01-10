У Запоріжжі чоловік у дорожному конфлікті завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю

У жовтні минулого року в Олександрівському районі місцевий житель під час конфлікту завдав чисельних травм колишньому військовому. Правоохоронці проводять досудове розслідування.

У межах відкритого кримінального провадження поліцейські відділу №2 Запорізького райуправління поліції опитали свідків та встановили попередні обставини події.

Як з’ясувалось, 12 жовтня о 09:45 47-річний житель Кушугума вступив у словесний конфлікт із раніше незнайомим йому громадянином, через те, що той заважав руху його транспортного засобу.

Під час інциденту керманич вийшов з автомобіля та ударом в голову збив чоловіка з ніг. Після цього він наніс потерпілому ще декілька ударів та залишив місце події. Постраждалим виявився 58-річний колишній військовослужбовець. Його госпіталізували.

9 січня одразу після отримання висновку судово-медичної експертизи слідчі під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Запорізької області