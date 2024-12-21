У Запоріжжі ділок за $10000 обіцяв чоловіку призовного віку допомогти знятися з обліку для виїзду за кордон

Місцевий житель обіцяв організувати військовозобов’язаному «клієнту» виготовлення медичних та інших документів для уникнення військової служби і безперешкодного перетину державного кордону. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання частини обумовленої оплати.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції разом зі слідчими Запорізького райуправління поліції ліквідували незаконну схему з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та встановили чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився 45-річний містянин.

У межах розслідування кримінального провадження поліцейські з’ясували, що чоловік через знайомих підшукав громадянина призовного віку, який хоче уникнути мобілізації. За 10 000 доларів обіцяв «клієнту» організувати відкриття лікарняного та отримання в подальшому фіктивних медичних документів про наявність хвороб, а також висновків медико-соціальної експертної комісії про наявність 2-ї чи 3-ї групи інвалідності. Такі документи дали б можливість військовозобов’язаному без перешкод виїхати за межі країни.

18 грудня правоохоронці затримали ділка на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України – одразу після отримання ним частини обумовленої суми в розмірі 2000 доларів. Цього ж дня в автомобілі та за адресою фігуранта працівники поліції провели обшуки. Під час заходів вилучили мобільний телефон, гроші, медичні документи та інші речові докази.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

Також правоохоронці продовжують заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до організації протизаконної схеми, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Запорізької області