У Запоріжжі до 7 років за ґратами засуджено водія, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя районним судом визнано винним запоріжанина у скоєні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавлення права керування транспортними засобами на аналогічний термін.

У суді доведено, що о півночі 15 вересня 2021 року п’яний водій «Volkswagen Golf» не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення власного авто з боковою частиною вантажівки «МАН», яка рухалась в попутному напрямку. Потім іномарка наїхала на леєрну огорожу та перевернулась. Унаслідок аварії один пасажир «Volkswagen Golf» загинув на місці ДТП, інший – отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Запорізька обласна прокуратура